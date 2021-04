- Levent Şahin: "Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye gittiğini belirterek, "Umarım çok ciddi bir şey olmaz. Görüşüne göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, "Aslında 20. dakikasında bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Gidişat, oyun ve maçla ilgili bize verilen net bir mesajdı. Her iki takım oyun oynamaya çalışma düşüncesi içerisindeydi. Ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar sanırım her maç, her takım için farklı bir şekilde açıklanabiliyor, yorumlanabiliyor. Her itiraz ettiğimiz pozisyonlarda bize hakem arkadaşlar değişik, farklı hepimizin futbolu farklı bir boyutla bakamımızı sağlayacak açıklamalar yaptılar. Oyun tarafını kendi içimizde değerlendiririz. Oyunu belli noktalarında kaderini etkileyecek pozisyonların olduğunu düşünüyoruz. Bu tarafta girmek istemiyorum. İnsanlar hata yapabilir. Hepimiz yapabiliriz. Hata ile niyeti ayırmak çok farklı bir şey. Hem görsel hem de işitsel olarak Riva ile sağlık bir şekilde hem rakip hem bizim pozisyonlarla ilgili sağlıklı bir şekilde iletişim kuramadılar herhalde. Kaybedilen puan. Her zaman söylüyoruz Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir. Galatasaray Futbol Takımı'nın olduğu her yerde her şey mümkündür. Bizde bundan sonraki maçlarda bunun mümkün olup olmadığını kendi adımıza düşeni yapacağız. Umarım dış etkenler buna çok fazla etki etmez" diye konuştu.

Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in durumunu hakkında bilgi veren Şahin, "Yedlin hastaneye şu anada gidiyor. Kırık şüphesiyle. Umarım çok ciddi bir şey olmaz. Görüşüne göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.