Levent Yüksel, Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Levent Yüksel, Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı - Son Dakika Magazin

Levent Yüksel, Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı

6 saat önce

BURSA'da sahneye çıkan sanatçı Levent Yüksel, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

Levent Yüksel, Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı, System.String[]

BURSA'da sahneye çıkan sanatçı Levent Yüksel, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

Bursa'da hayranlarının karşısına çıkan Levent Yüksel, dinleyicilerini 'Ya Sonra' adlı şarkısıyla selamladı. 'Med cezir', 'Beni bırakın', 'Zalim' gibi bir döneme damga vuran şarkılarını seslendiren Yüksel, çaldığı enstrümanlarla da performansını süsledi. Arabesk şarkılardan oluşan 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' albümünden de şarkılarını okuyarak dinleyicilerini hüzünlü bir yolculuğa çıkaran Yüksel, konserin son bölümünde ise hareketli şarkılar ise mekanın enerjisini artırdı.Bazı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Levent Yüksel, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Platformdan inen Yüksel, yoğun istek üzerine yeniden sahneye gelerek dinleyicilerini bir kez daha coşturarak teşekkür etti.


Levent Yüksel, Ya Sonra, Bursa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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