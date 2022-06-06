Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı - Son Dakika
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Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı

06.06.2022 10:10

Pop müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Pop müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden özel şarkılarını Bursalılar için seslendiren Levent Yüksel, 'Benim adıma ilk şarkı yazan kişi Sezen Aksu'dur. Onun bana yazdığı 'Hayat Zaten Zor' şarkısını seslendirelim' dedi.

Levent Yüksel, Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarını selamlayan Yüksel, 'Med cezir', 'Zalim', 'Tuana' ve 'Beni bırakın' gibi bir dönemlere damga vuran parçalarını seslendirdi. Konserin bir bölümünde bas gitar performansı sergileyen Levent Yüksel, büyük alkış aldı. Yüksel daha sonra 1997 yılının unutulmazları arasına giren 'Bi' Daha' adlı şarkısıyla da dinleyicilerini coşturdu. Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' ile ilgili konuşan Levent Yüksel, "Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyor" dedi. Yüksel, 'Yalnızım' adlı arabesk şarkıları seslendirdi. Back vokallerine sahnesinde yer veren Yüksel, Güler Tuncer'i davet etti. Tuncer 'Haydi Gel Benimle Ol' şarkısını seslendirdi.

Benim adıma ilk şarkı yazan Sezen Aksu'dur

Sahnesinin ikinci bölümünde sevilen şarkılarını seslendiren Levent Yüksel, seyirciler ile bir anısını paylaştı. "Benim adıma ilk şarkı yazan kişi Sezen Aksu'dur." diyen Yüksel, 1995 yılında çıkarmış olduğu "Levent Yüksel'in 2. CD'si" albümünde yer alan, sözleri Sezen Aksu'ya ait, beste ve düzenlemesi Onno Tunç'a ait olan 'Hayat Zaten Zor' şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. - BURSA

Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı
Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı

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Kaynak: İHA

Levent Yüksel, Sezen Aksu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı - Son Dakika

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