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Levent Yüksel ilk canlı yayın konserini verdi
6 saat önce
Ev konserlerinin önceki akşamki konuğu Levent Yüksel oldu.
Ev konserlerinin önceki akşamki konuğu Levent Yüksel oldu. Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser veren sanatçı, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranlarıyla da sohbet eden Yüksel, "Bu benim ilk canlı yayınım. Bir apartman dairesinde oturuyorum. Üst katımdaki çocuğu uyandırmamak, komşularımı rahatsız etmemek üzere biraz müziğin sesini düşürdüm" dedi. Sanatçı, koronavirüse karşı sevdiklerimizi korumak için evden çıkmamanın öneminden de bahsetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:46
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