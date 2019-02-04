Son Dakika Haberleri: Lexus Lc Convertible Konsept, Tasarım Ödülünü Aldı

Lexus Lc Convertible Konsept, Tasarım Ödülünü Aldı

52 dakika önce

Lexus'un Sıradışı Konsept Otomobiline Tasarım Ödülü Geldi Lexus, Detroit'te sergilediği sıra dışı konsept aracı LC Convertible ile kısa zamanda büyük bir beğeni topladı.

Lexus Lc Convertible Konsept, Tasarım Ödülünü Aldı, System.String[]
Lexus'un Sıradışı Konsept Otomobiline Tasarım Ödülü Geldi


Lexus, Detroit'te sergilediği sıra dışı konsept aracı LC Convertible ile kısa zamanda büyük bir beğeni topladı. 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nın resmi olarak onaylanmış EyesOn Tasarım Ödülleri, bu özel otomobili taçlandırdı.

En iyi üretim ve konsept araçları değerlendiren EyesOn, 'Tasarım Mükemmelliği' kategorisinde Lexus LC Convertible konseptini seçti. Dünya çapında otomotiv üreticilerinin tasarım şeflerinden, önde gelen tasarım okullarına ait isimlerden oluşan bir jüri görev aldı.

Japonya'da Toyota City'deki Lexus Tasarım Departmanı tarafından tasarlanan LC Convertible konsepti, Japon estetiklerini üstü açılan bir aracın tarzıyla buluşturdu. Her açıdan eşsiz bir tasarıma sahip LC Convertible konsepti, LC coupe'nin atletik duruşunu da en iyi şekilde koruyor.

LC'nin orijinal tasarım dilini kullanan bu üstü açılan model, kendine ait bir kimlik ortaya koymayı da başardı. Dış tasarımının yanında kabin tasarımıyla da öne çıkan LC Convertible, her yolculuğun özel olması için gereken her şeyi sunuyor. Beyaz deri döşemeler, genel tasarımın zarifliğini bozmadan sarı dikişlerle tamamlandı. Bu eşsiz tasarım, EyesOn Tasarım Ödülleri tarafından da takdir görmeyi başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:35 Kaynak: Teknotalk.com

Kuzey Amerika, Detroit, Lexus, Teknoloji
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