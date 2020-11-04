Son dakika haberleri | Leyla Aydemir'in yakınları davada 6 sanığın serbest bırakılması yönünden verilen karara itiraz etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Leyla Aydemir'in yakınları davada 6 sanığın serbest bırakılması yönünden verilen karara itiraz etti

04.11.2020 12:46
Son dakika haberleri | Leyla Aydemir'in yakınları davada 6 sanığın serbest bırakılması yönünden verilen karara itiraz etti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir davasında, serbest bırakılan 6 sanık için ailenin avukatı Erdoğan Tunç itiraz etmek için Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine dilekçe sundu.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir davasında, serbest bırakılan 6 sanık için ailenin avukatı Erdoğan Tunç itiraz etmek için Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine dilekçe sundu.

Ağrı'da 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında, amca Yusuf Aydemir'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı ve 6 sanığın da beraat edildiği yönünde çıkan kararın ardından, ailenin avukatı Erdoğan Tunç, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine dilekçe sundu.

Ailenin avukatı Erdoğan Tunç'un sunduğu dilekçede serbest bırakılan 6 sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verildiğini hatırlatarak, yerel mahkemenin verdiği kararda yer alan bilirkişi raporunda, "Bu ölüm olayında kişinin en az 6-7 gün önce ölmüş veya öldürülmüş olduğu, böceklerin cesede ilgisinin az olmasının nedeninin ise bir süre soğuk bir ortamda tutulması ve/veya sonrasında suya atılması sonucu olduğu kanaatinin oluştuğunun, bu verilere göre bu ölüm olayının 26-27 Haziran 2018 tarihlerinden önce gerçekleşmiş olduğu düşünülmektedir" şeklinde tespitler bulunduğuna dikkat çekti.

Avukat Erdoğan Tunç, HTS kayıtlarına bakıldığında sanıklardan bazılarının yalan söylediğinin anlaşıldığını ifade ederek, olay gününden itibaren birbirleriyle sürekli irtibat halinde olduklarına dikkat çekti. Tunç, dosyanın yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesini talep ederek, "Hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak ilk derece mahkemesinde beraat eden tüm sanıkların, mahkumiyetine hükmedilen Yusuf Aydemir ile 'fikir ve eylem birliği' içinde atılı suçları işledikleri gözetilerek, TCK'nin 37/1 maddesi delaletiyle 'kasten öldürme' suçunu düzenleyen ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi öngören TCK 82/1 gereği ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve TCK 53/1 kapsamında belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verdi.

(Merve Gökbakan/İHA)

Son dakika haberleri | Leyla Aydemir'in yakınları davada 6 sanığın serbest bırakılması yönünden verilen karara itiraz etti

Zahit Şeyhanoğulları, minik leyla, Erzurum, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Leyla Aydemir'in yakınları davada 6 sanığın serbest bırakılması yönünden verilen karara itiraz etti - Son Dakika


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