Leyla Erbil'in kişisel arşivi dijital ortama aktarılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen "Kişisel Arşivi Işığında Leyla Erbil'in Edebi Dünyası" isimli proje, Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden Leyla Erbil'in kişisel arşivini kataloglayarak dijital ortama aktarıp araştırmacılarla...

Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen "Kişisel Arşivi Işığında Leyla Erbil'in Edebi Dünyası" isimli proje, Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden Leyla Erbil'in kişisel arşivini kataloglayarak dijital ortama aktarıp araştırmacılarla paylaşıma açmayı hedefliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Olcay Akyıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bünyesinde yürüttüğü Bilimsel Araştırma Projesiyle (BAP) Leyla Erbil'in kızı Fatoş Erbil tarafından 2016'da üniversiteye bağışlanan yazarın kişisel arşivi kataloglanıp dijitize edilerek araştırmacıların kullanımına açık hale getirilmeye çalışılıyor.

Projede ayrıca tasnif ve kataloglama sistemi oluşturulurken Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezinin sistemlerinden yararlanılıyor.

İki yıl içinde sayısallaştırılmasının tamamlanması hedeflenen arşivde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 belge kataloglandı ve bunların yüzde 30'a yakını dijitize edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Olcay Akyıldız ile Doç. Dr. Zeynep Uysal, Merve Şen, Semiha Şentürk, Şerife Seda Yücekurt Ünlü'nün görev aldığı projeye, Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezinden Nurçin İleri ve Başak Deniz Özdoğan da destek oldu.



Proje kapsamında Leyla Erbil'in arşivi 3 ana kategoriye ayrıldı. İlk kategoride kişisel mektuplar, resmi yazışmalar, pasaport ya da kimlik kartı gibi şahsi belgelerden oluşan biyografik malzemeler; ikinci kategoride yazarın metinlerine ait taslaklar, yayımlanmış ya da yayımlanmamış metinlerinden oluşan malzemeleri, son kategoride ise ilk iki kategoriye de girmeyen çeşitli nesneler, kupürler, gazeteler, dergiler gibi malzemeler yer alıyor.

"Kendi malzemeleri üzerinden bir yazarın doğuşunu takip etme şansımız oluyor"

Proje yürütücüsü Olcay Akyıldız, proje tamamlanıp arşiv üzerine detaylı çalışıldığında Leyla Erbil edebiyatına yeni bir gözle bakmak için araştırmacıların önemli bir kaynak elde edeceğini belirtti.

Yazarın "parçalı, zihin oyunları içeren ve bağlantıları net olmayan" yazma biçimini arşivlemede de gözlemlediklerini ifade eden Akyıldız, şunları paylaştı:

"Sürekli biriktirerek, araştırarak, her yere notlar alarak çalıştığını görmek bizi asıl heyecanlandıran şey oldu. Örneğin üniversite yıllarından kalma ders notları ve defterleri var, arkadaşlarıyla olan yazışmaları, çizimleri var. Bunlar hem yaşantısının parçaları hem de başvuru kaynakları. Tuhaf Bir Kadın'da nasıl bir yazarın doğuşunu okuyorsak bu notlar sayesinde de kendi malzemeleri üzerinden bir yazarın doğuşunu takip etme şansımız oluyor. Sonuçta çıkan fotoğraf ise her zaman, her konuda var olup her şeyin çok farkında olan ve hiçbir şeyi boş vermeyen bir yazar portresi."

Akyıldız, Leyla Erbil arşivi gibi yazar arşivlerinin korunup araştırmacılara sunulabilmesinin metinlere dair yeni okuma biçimlerine olanak tanıyacağını vurguladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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