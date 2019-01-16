Son Dakika Haberleri: Leyla Tatlı Son Yolculuğa Uğurlandı (2)

Leyla Tatlı Son Yolculuğa Uğurlandı (2)

38 dakika önce

- Cenaze namazından detaylar Gülben Ergen ve Orhan Gencebay'ın açıklamaları İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

- Cenaze namazından detaylar
Gülben Ergen ve Orhan Gencebay'ın açıklamaları İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Gülben Ergen, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Güncel
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