Leyla Tatlı Son Yolculuğa Uğurlandı (2)
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- Cenaze namazından detaylar Gülben Ergen ve Orhan Gencebay'ın açıklamaları İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:22 Kaynak: AA
İbrahim Tatlıses'in Vefat Eden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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