LEYLEK YUVA YAPINCA, ELEKTRİK DİREĞİNİ DEĞİŞTİRMEDİLER - Son Dakika

BİNGÖL'de elektrik direğini değiştirmek isteyen enerji şirketi, leyleklerin yuva yapması nedeniyle bu karardan vazgeçti. Ekiplerin, leyleklerin yuvası bozulmaması için direği değiştirmediklerini söyleyen köylde yaşayan Aydın Tutkal, Bu duyarlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz dedi.

Genç ilçesinde enerji dağıtım şirketi ekipleri, yatırım çalışmaları kapsamında Sürekli köyü mevkisindeki elektrik direklerini değiştirme kararı aldı. Eskimiş beton direklerin yerine, metal elektrik direkleri yerleştirildiği çalışmada bir direkte 3 yıldır leyleklerin yuva yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, leyleklerin yuvasının bozulmaması için eskimiş direği sökmedi.

Ekiplerin, göçmen leyleklerin yuvası bozulmasın diye direğe dokunmadıklarını ifade eden köylü esnaf Aydın Tutkal, Direkleri yenileme çalışmaları kapsamında, betonarme direkler değiştirildi. Betonarme direklerin yerine, demir olanlar dikildi. Yol kenarına çok yakın, betonarme olan bu direkte kalan leyleklerin yuvası bozulmasını diye enerji şirketi tarafından kaldırılmadı. Bu duyarlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz dedi.