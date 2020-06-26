Leylekler, Duhok'ta elektrik direklerini mesken tuttu- DUHOK - Son Dakika

Leylekler, Duhok'ta elektrik direklerini mesken tuttu- DUHOK
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Leyleklerden detaylar Leyleklerin yuvasından detaylar DUHOK - Irak'ın Duhok kentine bağlı Berdereş ilçesindeki Erbil Duhok Karayolu kenarında, yaklaşık 8 kilometre boyunca leylek kuşlarının elektrik direklerinin tepesine kondurdukları yuvaları güzel görüntüler oluşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Leyleklerden detaylar
Leyleklerin yuvasından detaylar DUHOK - Irak'ın Duhok kentine bağlı Berdereş ilçesindeki Erbil Duhok Karayolu kenarında, yaklaşık 8 kilometre boyunca leylek kuşlarının elektrik direklerinin tepesine kondurdukları yuvaları güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:05 Kaynak: AA
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