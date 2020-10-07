Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde coğrafi işaret başvurusu yapılan fasulyede hasat başladı. Ata tohumlarından üretilen ve lezzetiyle bilinen fasulye verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Tufanbeyli fasulyesi için coğrafi işaret başvurusunu yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin çiftçilerle birlikte fasulye tarlasına girerek yılın ilk hasadını gerçekleştirdi.

150 dönüm araziye fasulye eken üretici Murat Ünsal, "Verim bu yıl iyi. Bizim fasulyemizin lezzeti başka. Bizimle birlikte bin dönüm arazide fasulye üretimi yapılıyor" dedi.

Tufanbeyli fasulyesinin her yerde ilgi gördüğünü aktaran Mithat Keçe, yıllarca çalıştığı kuruma 15 yıl boyunca fasulye taşıdığını aktardı.

AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin ise fasulyedeki aromatik sebebin gece gündüz arasında tohumun kendini yenilediği için lezzeti ile başka olduğunu ifade etti.

Hasat için mesai yapan kadınlar Tufanbeyli bölgesinde yetişen fasulyenin lezzetinin tartışmasız olduğunu belirterek, 40 yıldır bu fasulyeyi ektiklerini söylediler.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Tufanbeyli fasulyesine coğrafi işaret alacaklarını belirterek, "Kendimiz pazarlama zincirini kurarsak daha büyük ekonomiye katkı sunacağız. Cumhurbaşkanımız ekilmedik bir karış toprak kalmasın demişti ve Tufanbeyli'de ekilmeyen hiçbir alanımız kalmamış durumda" dedi.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de Türkiye'nin her yerinde fasulye olduğunu ama bu bölgenin fasulyesinin lezzetinin farklı olduğunu ifade ederek, "Coğrafi işarete başvurduk. Fuarlarda yer aldık. Coğrafi işaret aldıktan sonra paketleme tesisi için çalışma yapacağız" diye konuştu. - ADANA