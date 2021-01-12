LG, "Gelecek Konuşmaları"nda yeni çağda açık inovasyonun değerini tartıştı

LG Electronics (LG) Başkanı ve Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Dr. I.P. Park, "Dijital dönüşüm çağında daha iyi bir yaşam için yenilik söz konusu olduğunda yapılacak her şey takım çalışması, iş birliği ve birlikte çalışma ile alakalıdır." ifadesini kullandı.

LG, sanal olarak gerçekleştirilen "Gelecek Konuşmaları"nda teknoloji liderleriyle yeni çağda açık inovasyonun değerini tartıştı.

LG Başkanı ve Teknoloji Üst Yöneticisi Dr. I.P. Park, sosyal mesafe çağında şirketin açık inovasyon vizyonunu paylaşmak için tamamen dijital olarak gerçekleştirilen CES 2021'deki sanal sahnede, LG Future Talk'un sunucusu olarak, şirketin en son teknolojik atılımlarının altında yatan ilkenin açık inovasyon olduğuna işaret etti.

Park, çalıştıkları kategorilerdeki tüm ürün ve hizmetleri birbirine bağlayarak tüketicilere tatmin edici bir kullanıcı deneyimi ve eşsiz bir kolaylık sağlayacak ekosistem geliştirmeye yönelik heyecan verici planlarının ana hatlarını çizdi.

Tüm bunların, sadece yapay zeka kapasitesi ve bağlantısallığı olan birbirinden farklı araçlar ve cihazlarla olmadığına işaret eden Park, "Daha çok LG ve iş ortaklarının birlikte çalışarak hizmet verdikleri kişilere sunduklarını genişletmek, iyileştirmek ve değer katmak için bir ekosistem oluşturmakla ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişmiş bir ThinQ uygulaması hayal ediyorum"

Dr. I.P. Park, tam bir dijital yaşam tarzı platformu haline gelmek için kontrol ve izleme işlevinin ötesine geçen gelişmiş bir ThinQ uygulaması hayal ettiğini belirtti.

Geleceğin akıllı şehirlerindeki akıllı filo yönetimini de içeren çeşitli ticari ve genel kullanıma açık uygulamalar için uygun, bulut tabanlı ve hareket kabiliyeti sağlayan bir ekosistem olasılığına değinen Park, sektörler arasında birlikte çalışmanın öneminin bir kez daha farkına vardıklarını, böylesine bir ekosistemi inşa edip geliştirmenin tamamen multidisipliner bir çaba olduğunu vurguladı.

Park, "Dijital dönüşüm çağında daha iyi bir yaşam için yenilik söz konusu olduğunda yapılacak her şey takım çalışması, iş birliği ve birlikte çalışma ile alakalıdır." ifadesini kullandı.

Consumer Technology Association Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gary Shapiro ise teknolojiler ve disiplinlerin; yapay zeka, 5G bağlanabilirliği, nesnelerin interneti, bulut, sensörler, yön bulma ve piller gibi bir dizi dijital yeniliğin hayatı kolaylaştırmak için bir araya geldiğini ve hayatımızın büyük bir parçası olan mobiliteyi dönüştürmenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Shapiro, "Benzer şekildeki değişimi taşıma, lojistik, tarım, sağlık hizmetleri ve hatta yiyecek-içecek sektöründe de görüyoruz." ifadesini kullandı.

Dr. Park'ın DXC Technology'nin Başkan Yardımcısı, Luxoft'un Başkanı ve CEO'su Dmitry Loschinin ile birlikte yaptığı konuşmada ise LG ve DXC Luxoft'un birlikte kurdukları yeni ortaklık olan, LG'nin arabaları ev ve ofise sorunsuz bir şekilde bağlayan webOS Auto'dan yararlanarak araç içi deneyimi yeniden şekillendirecek Alluto'nun tanıtımı yapıldı.