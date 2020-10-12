LG monitörler ergonomik tasarımıyla esneklik sunuyor

LG Electronics (LG), üretkenliği ve konforu başka bir düzeye taşımak için tasarlanmış Ergo konsept monitörlerini piyasaya sürdü.

Şirket açıklamasına göre, doğru renk üretimi ve USB-C Tek Kablo çözümünü sunan LG UltraGearTM, UltraWideTM, UltraFineTM ve QHD monitör serisi ekranlarla eşleştirilen Ergo konsept tasarımı, çalışma alanında veya oyun odasında en üst düzeyde esneklik sunuyor.

LG Ergo konsept monitörler, kullanıcıların LG'nin IPS monitörlerinin konumunu ihtiyaçlarına göre hızlı ve kolay bir şekilde ayarlamalarına olanak tanıyan, yerden tasarruf sağlayan ve konforu artıran bir tasarımla sunuluyor. Serinin ergonomik konsepti sayesinde, kullanıcılar ihtiyaçlarına göre ekranlarını göz seviyesine veya daha aşağıya, masa seviyesine taşıyabiliyor, öne veya arkaya eğebiliyor ve hatta 90 derece çevirebiliyor. Bu da kullanıcıların çalışma ortamlarını tam isteklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılandırmalarına olanak tanıyor.

Ergo özelliğine sahip LG monitörler, yukarı veya aşağı 130 milimetre aralığında, kullanıcıya doğru veya uzağa 180 milimetre derinlikte hareket edebiliyor ve ters yöne (280 dereceye kadar) bakacak şekilde dönebiliyor. Her iki yönde de 25 dereceye kadar eğilebilen ve arkaya dönebilen LG'nin Ergo konsept monitörleri, her kullanıcının bireysel tercihlerini karşılıyor, çalışırken, oyun oynarken veya başka herhangi bir şeyde rahatlık sağlıyor.

C tipi bir kelepçe kullanan Ergo, masanın veya masanın kenarına kolayca takılıyor ve geleneksel bir monitör standından çok daha fazla alan verimliliği sunuyor. Alternatif olarak, dağınık olmayan, temiz bir çalışma alanı için doğrudan bir masanın kablo deliğine takılabiliyor ve birlikte verilen T tipi kelepçe ile sabitlenebiliyor.

Ergo konsepti, başlangıçta LG UltraGearTM 1ms (GTG) oyun monitörü (model 27GN88A), LG 21: 9 UltraWideTM (model 34WN780), LG UltraFine 4K (modeller 32UN880 ve 27UN880) ve LG QHD Monitörü (model 27QN880) olmak üzere LG'nin 5 premium IPS monitörüyle sunulacak. Serideki her model, doğru renk ifadesi, kontrast ve geniş görüntüleme açısı ile canlı, gerçekçi görüntüler sağlayan bir LG IPS ekran paneline sahipken, çoğunluğu en yeni dizüstü bilgisayarlarla daha geniş uyumluluk için USB-C bağlantısını destekliyor ve bir adaptöre ihtiyaç olmadan rahat şarj sağlıyor.