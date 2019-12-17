LGS sorularını paylaşan gözetmen öğretmenlere 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

İstanbul'da Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sırasında soruların internet üzerinden paylaşılmasına ilişkin yargılanan 2 gözetmen öğretmen, "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çaptırıldı. Bu cezayı erteleyen mahkeme, kamu görevlisi olan sanıkların sınav süresince soruların sınav salonundan dışarı çıkarılmaması yükümlülüğüne bilinçli olarak aykırı davrandıklarını ve bu eylem sonucunda 971 bin 657 öğrencinin katıldığı sınavın güvenilirliğine gölge düşürdüklerini gerekçe gösterdi.



İstanbul'da 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda, soru kitapçığından görüntü alarak paylaştığı iddia edilen gözetmen öğretmenler Aynur K.(41) ve Hilal A.'nın(40), "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmasına başlandı.



Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aynur K. ile Hilal A. katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.



"Hayatım alt üst oldu"



Duruşmada savunma yapan sanık Aynur K. 21 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyerek, "Büyük titizlikle ve severek bu işi yaptım. Sınav görevinin olduğu gün telefonum yanımdaydı. Saat 10.30 sıralarında salondaki öğrencilerin büyük bir kısmı çıkmıştı. Salonda 4-5 öğrenci kalmıştı. Eski bir arkadaşım ile bütün yıl boyunca görüşmelerimiz olmuştu. Son 7-8 dakika kala pek de öğrenci kalmayınca sınav sorularından 5 tanesini telefonumla çekerek arkadaşıma gönderdim. Soruları o an pek çok kişiye dağıtacağını düşünmedim. Çok büyük bir aptallık ettim, çok da pişmanım. Hiçbir maddi çıkarım, menfaatim olmadı. Tam tersine bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu. Dilovası'na gönderildim" dedi.



"Çok üzgün ve pişmanım"



Sanık Hilal A. savunmasında, "Ben de meslekte 17. yılımı çalışmaktayım. İşimi büyük bir özveri ve hassasiyetle yapmaya çalışıyorum. Böyle bir olayın içerisinde olmaktan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Bu işten bir çıkarım yok" diye konuştu.



"Sınavın iptal edilmesi gerekirdi"



Müşteki Ender Ö. ise, öğretmen olduğunu söyleyerek "Bir kafede oturuyordum, bana sınav soruları geldi. Saate baktım, 11.00 gibiydi. Sınav normalde 12.30- 13.00 gibi bitiyordu. Olay tarihinde sınavda görevli değildim. Sınav devam ederken sorular bana gelince bunun yasak olduğunu bildiğim için, bu soruların gönderilmesine ilişkin sorumluluk da almamak adına durumu polise bildirdim. Kötü niyetli olsam bunu sınavda başka öğrencilere bildirerek kullanabilirdim. Benim şahsi bir zararım veya şikayetim yok ancak bizim birçok öğrencimizin geleceğini ilgilendiren bir sınavdayken yasal olmayan bir şeyin yapılması beni etkiledi. Bana gelen fotoğraflarda mesajların gönderildiği öğrencilerin listesi vardı. Normalde bu sınavın da iptal edilmesi gerekiyordu" dedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini istedi.



"Güvenilirliğe gölge düşürdüler" gerekçesiyle hapis cezası



Kararını açıklayan mahkeme, Aynur K.'nin Pendik'te bir ortaokulda sınav salonunda başkan olarak görevliyken sınav süresi bitmeden İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorularının telefonuyla fotoğrafını çekip sınav salonu dışında bulunan başka bir kişiye gönderdiği, Ümraniye'de bir ortaokulda sınav salonunda gözetmen olan Hilal A.'nın da Fen Bilgisi dersine ait soruların fotoğrafını çekip salon dışında bulunan başka bir kişiye gönderdiğini belirterek sanıkları "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı.



Mahkeme, sanıkların kamu görevlisi olarak yer aldığı sınav gözetmenliğinde kanunen sınav süresince soruların sınav salonundan dışarı çıkarılmaması yükümlülüğüne bilinçli olarak aykırılıkta bulunmalarını, bu eylem sonucunda 971 bin 657 öğrencinin katıldığı sınavın güvenilirliğine gölge düşürmelerini ve sınavın iptaline gidebilecek bir gerekçe ortaya çıkardıklarını gerekçe gösterdi.



Öte yandan, sanıkların kişilik özelliklerini, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını 5 yıl süreyle erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Haziran günü saat 12.33 sıralarında E.Ö. isimli bir öğretmenin polis merkezine ihbarda bulunarak, "yapılmakta olan liselere giriş sınav sorularının internet vasıtasıyla kendisine ulaştığını, internet üzerinden dağıtılıyor olduğunu" söylediği anlatılmıştı.



Fotoğraf paylaşımları yapan görevlilerin Aynur K. ve Hilal A. olduğunun tespit edildiği belirtilmişti. Gözetmen öğretmenler Aynur K. ve Hilal A. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı. - İSTANBUL