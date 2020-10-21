Libya açıklarında 15 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Libya açıklarında Akdeniz'de 15 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün Libya'nın batısındaki Subrata kenti kıyısında bulunan bir teknenin enkazında 15 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Teknede bulunan 5 kişinin ise bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya getirildiği belirtildi.

Akdeniz'de 70'ten fazla düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan Libya Sahil Güvenlik birimleri Akdeniz'de 70'ten fazla düzensiz göçmeni yakaladı.

Libya açıklarında yakalanan düzensiz göçmenler ülkeye geri getirildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.