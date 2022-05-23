Libya açıklarında mahsur kalan 75 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Libya açıklarında mahsur kalan 75 göçmen kurtarıldı

23.05.2022 13:56
Libya açıklarında mahsur kalan 75 göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında bir botta mahsur kalan 75 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Libya açıklarında bir botta mahsur kalan 75 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, pazarı pazartesiye bağlayan gece "Nadir" isimli kurtarma gemisindeki ekipler, denizin ortasında içinde göçmenlerin bulunduğu bir botu fark etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bottaki bazıları yaralı olan 75 göçmen kurtarılarak Marsilya merkezli "SOS Mediterranee" adlı Ocean Viking yardım gemisine nakledildi ve tedavileri burada yapıldı.

Gemide, halihazırda 233 göçmenin olduğu belirtiliyor.

Göçmenlerin olay yerine gelen Libya menşeli bir diğer gemiye sevkinin ise reddedildiği aktarıldı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Kaynak: AA

Marsilya, Afrika, Göçmen, Libya, Güncel, Son Dakika

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