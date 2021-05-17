Libya açıklarında yakalanan 650 göçmen ülkeye zorla geri gönderildi - Son Dakika

Libya açıklarında yakalanan 650'den fazla düzensiz göçmenin başkent Trablus'a geri gönderildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Libya ofisinden yapılan açıklamada, Zuvara kentinden 4 lastik botla ayrılan göçmenlerin, Libya Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanmalarının ardından iki ayrı noktadan karaya çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca, UNHCR Libya sözcüsü Tarık Argaz, karaya çıkarılan göçmenlere tıbbi yardım sağlanmasının ardından, ağır koşulların ve kötü muamelenin hüküm sürdüğü göçmen barınma merkezlerine gönderildiklerini kaydetti.

Öte yandan Akdeniz'de düzensiz göçmenler için gönüllü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları, göçmenlerin geri itme yöntemiyle Libya'ya zorla geri gönderildiği uyarısında bulunuyor.

ABD'li "Mediterranea İnsanları Kurtarıyor" kuruluşu, AB destekli Libya Sahil Güvenlik görevlilerinin mültecileri zorla geri ittiğini belirterek, "Libya'da yasadışı geri itme, gözaltı ve işkenceyi durdurun." çağrısında bulundu.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.