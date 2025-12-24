Libya Askeri Heyetinin Cenazeleri Ankara\'ya Getirildi

Ankara'daki uçak kazasında hayatına kaybeden Libya askeri heyetinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi. Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri bugün Ankara'ya gelmişti. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin naaşları kimlik tespit çalışması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - ANKARA