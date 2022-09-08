Libya Başbakanı Dibeybe Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü

08.09.2022 14:04
Libya Başbakanı Dibeybe Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Libya hükümetinin resmi sosyal medya platformu Hukumetna'dan görüşmeye dair yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başbakan Dibeybe ve Katar Emiri Şeyh Temim arasındaki görüşmede, Libya halkının istikrara ulaşması için tek seçeneğin ülkede seçimlerin yapılması olduğu ve bu konuda uluslararası çabaların desteklenerek geçiş aşamalarının reddedilmesi gerektiğine odaklanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir ve birçok hükümet yetkilisinin yer aldığı belirtildi.

YORUMLAR
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Libya Başbakanı Dibeybe, tüm zorluklara rağmen seçimlerin yapılması için çalışacak Libya Başbakanı Dibeybe, tüm zorluklara rağmen seçimlerin yapılması için çalışacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü - Son Dakika

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