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Libya Başbakanı Dibeybe, ülkesinin "anayasayla yönetilen tek bir ülke" olacağını söyledi - Son Dakika

Libya Başbakanı Dibeybe, ülkesinin "anayasayla yönetilen tek bir ülke" olacağını söyledi

17.02.2022 17:34
Libya Başbakanı Dibeybe, ülkesinin "anayasayla yönetilen tek bir ülke" olacağını söyledi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin "anayasayla yönetilen tek bir ülke" olacağını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin "anayasayla yönetilen tek bir ülke" olacağını belirtti.

Başbakan Dibeybe, sosyal medya hesabından, Libya'da 42 yıl süren Muammer Kaddafi döneminin kapandığı 17 Şubat devriminin 11. yıl dönümü münasebetiyle açıklama yaptı.

Dibeybe, "Libya, farklılıkların bir arada olduğu, halkın ortak vatandaşlık değerlerinde buluştuğu, sürdürülebilir güvenliğin sağlandığı, kurumları ve anayasayla yönetilen tek bir ülke olacaktır." ifadelerini kullandı.

Devrimin yıldönümünde "istenilen değişimin gerçekleşmesi" yönünde temennide bulunan Dibeybe, "Devrimcilerin uğruna mücadele ettiği özgürlük ve adaleti gerçekleştirerek, gelecek nesiller için daha iyi bir hayat sağlayacağız." vurgusunu yaptı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, ülkesinin 'anayasayla yönetilen tek bir ülke' olacağını söyledi - Son Dakika


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