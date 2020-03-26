Libya Başbakanı Serrac:

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac "Barış Fırtınası" operasyonunu Halife Hafter milislerinin saldırılarına tepki olarak başlattıklarını söyledi.

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Serrac, "Saldırgan teröristlere gereken cevabın sert şekilde verilmesi için operasyonun başlatılmasını emrettim." ifadelerini kullandı.

UMH'nin uluslararası arenada tanınan ve sivil bir hükümet olduğunu, ateşkese uyduklarını ancak milislerin sivillere saldırıları karşısında elleri kolları bağlı kalamayacaklarını vurgulayan Serrac, başta Vatiyye Hava Üssü olmak üzere bütün cephelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Serrac, 21 Mart Cumartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası taraflarca önerilen "insani ateşkes" teklifini kabul ettiklerini hatırlatarak, Hafter milislerinin kasıtlı ve sistematik bir şekilde sivil yaşam alanlarını bombalamayı sürdürmesi üzerine "Barış Fırtınası" operasyonunu başlattıklarını vurguladı.

Vatiyye Hava Üssü

Mitiga Havalimanı'ndan sonraki en önemli stratejik üs olarak kabul edilen Vatiyye Hava Üssü, başkent Trablus'un 140 kilometre güneybatısında yer alıyor. Hafter milislerinin Ağustos 2014'te ele geçirdiği üste UMH birlikleri Nisan 2019'da kontrolü kısa süreli sağlamış ancak tekrar kaybetmişti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in Trablus'a saldırı emrini verdiği 4 Nisan 2019 tarihinden sonraki süreçte başkentin bazı bölgelerini bombalayan savaş uçaklarının bu hava üssünden kalkış yaptığı belirtiliyor.