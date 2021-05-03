Libya Başbakanı Dibeybe, Türk heyetine iftar verdi - Son Dakika

Libya Başbakanı Dibeybe, Türk heyetine iftar verdi
03.05.2021 21:51
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesine resmi ziyarette bulunan Türk heyetine iftar verdi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesine resmi ziyarette bulunan Türk heyetine iftar verdi.
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından Corinthia Otel'de kabul edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmenin ardından aynı otelde Libya Başbakanı Dibeybe tarafından Türk heyetine verilen iftara katıldı.
İftarda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz da yer aldı.
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