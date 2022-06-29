Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, ABD'li Büyükelçi Norland ile seçimleri görüştü - Son Dakika
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, ABD'li Büyükelçi Norland ile seçimleri görüştü

29.06.2022 21:19
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, ABD'li Büyükelçi Norland ile seçimleri görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland ile seçimlerin Libyalı tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı anayasal temele göre yapılması konusunu ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland ile seçimlerin Libyalı tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı anayasal temele göre yapılması konusunu ele aldı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Menfi, iki yardımcısı Abdullah el-Lafi ve Musa el-Kuni ile başkent Trablus'ta ABD'li Büyükelçi Norland ile bir araya geldi.

Görüşmede, siyasi sürece dahil olan tüm tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı anayasal temele göre parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması dosyası değerlendirildi.

Konsey, petrol sektörü başta olmak üzere ülkenin doğal kaynakları üzerindeki Libya kontrolünün ve özellikle güney bölgeleri ile şehirlerde dengeli harcamanın önemini yineledi.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın tüm siyasi tarafların üzerinde anlaşacağı anayasal temelde uzlaşmaya varma çabalarına övgüde bulunan Konsey, Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) arasında ülkeyi en kısa sürede seçimlere götürecek bir anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulacağını kaydetti.

Büyükelçi Norland da ülkesinin, son birkaç gün içinde Başkanlık Konseyi tarafından başlatılan ulusal uzlaşma projesinin stratejik vizyonunu desteklediğini vurguladı.

Norland, Libya halkına "insana yakışır yaşam" sağlayacak bir mekanizmaya uygun şekilde ekonomiye önem verilmesi, petrol ihracatının yeniden başlatılması ve kamu harcamalarının gözetiminin şeffaf bir biçimde etkinleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Norland, Washington'un "seçimlerin bir an önce yapılmasını ve ülkede istikrarın korunmasını desteklediğini" sözlerine ekledi.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki TM, mevcut Ulusal Birlik Hükumeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti, 1 Mart'ta da Başağa hükümeti güvenoyu aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş, ancak başkentte yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk'taki TM arasında seçimlerle ilgili anayasal çerçeve taslağının ele alınacağı istişare görüşmelerinin dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, ABD'li Büyükelçi Norland ile seçimleri görüştü - Son Dakika

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