Libya'da 4 toplu mezar daha bulundu - Son Dakika

Libya'da 4 toplu mezar daha bulundu
27.10.2020 18:17
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde 4 toplu mezar daha bulundu.
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde 4 toplu mezar daha bulundu.
Libya'da Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Medya Sözcüsü Abdulaziz Al-Jaafari yaptığı açıklamada, Terhune kentinde yer alan Meşru el-Rabt bölgesinde 4 toplu mezar daha bulunduğunu duyurdu. Jaafari, 4 mezardan toplam 12 kişinin cansız bedenin çıkarıldığını ifade etti.
Öte yandan Haziran ayından bu yana başkent Trablus'un güneyinde ve Terhune'de bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar toplam 102 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı. - TRABLUS
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