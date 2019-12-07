Libya'da Hafter güçlerine ait cephanelik vuruldu

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Burkan el-Gadab operasyon odası bugün, Hafter güçlerine ait Mig-23 tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini ve pilotu esir aldıklarını duyurmuştu.

Hafter güçlerine ait bir mühimmat deposunun da topçu ateşinde vurulduğu ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Libya'dan Türkiye ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Asla geri adım atmayacağız

Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu