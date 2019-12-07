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Libya'da Hafter güçlerine ait cephanelik vuruldu

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerine ait bir cephaneliği vurdu.

Libya'da Hafter güçlerine ait cephanelik vuruldu, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerine ait bir cephaneliği vurdu.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab operasyon odasının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, UMH'ye bağlı ağır topçu birliklerinin Trablus'un güneyindeki Yermuk kampının çevresindeki Hafter mevzilerini vurduğu belirtildi.

Hafter güçlerine ait bir mühimmat deposunun da topçu ateşinde vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Burkan el-Gadab operasyon odası bugün, Hafter güçlerine ait Mig-23 tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini ve pilotu esir aldıklarını duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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