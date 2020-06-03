Libya'da kritik adım: 5+5 diyaloğu bugün başladı - Son Dakika

Libya'da kritik adım: 5+5 diyaloğu bugün başladı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) 5+5 komitesinde temsil eden bir kaynak, BM delegesinin katılımıyla iki taraf arasında iletişimin bugün başladığını duyurdu.

Libya'da kritik adım: 5+5 diyaloğu bugün başladı, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) 5+5 komitesinde temsil eden bir kaynak, BM delegesinin katılımıyla iki taraf arasında iletişimin bugün başladığını duyurdu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) 5+5 komitesinde temsil eden bir kaynak, BM delegesinin katılımıyla iki taraf arasında iletişimin bugün başladığını duyurdu. Demirören Haber Ajansı'na konuşan bahsi geçen komitedeki kaynak, görüşmelerin devam edebilmesi için bazı 'ön koşulların' gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu ön koşulların ise öncelikle kriz nedeniyle yerlerinden edilmiş vatandaşların geri dönmesi, Hafter'e bağlı milislerin 4 Nisan 2019'daki konumlarına geri çekilmesi ve Hafter'in herhangi bir 'lider' pozisyonundan ayrılması gerektiği belirtildi.

İLK PARTİ DÖNÜŞLER BUGÜN BAŞLADI

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ordusunun Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı bölgelere halkın bugün itibariyle geri döndüğü bildirilmişti.

5 + 5 DİYALOG KOMİTESİ NEDİR?

5+5 diyalog komitesi, İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerden oluşan ortak askeri komitedir. Bu komitenin görevi ise iki taraf arasında BM delegelerinin katılımıyla diyalog gerçekleştirmek.


Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Libya'da kritik adım: 5+5 diyaloğu bugün başladı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak 37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor         
22:51
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor         
22:31
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı         
22:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor         
22:22
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak         
21:57
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti         
21:13
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor         
21:01
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi         
19:53
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 23:06:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da kritik adım: 5+5 diyaloğu bugün başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]