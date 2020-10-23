Libya'daki 2 büyük petrol limanında mücbir sebepler kaldırıldı - Son Dakika

Libya'daki National Oil Corporation (NOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük petrol limanlarından ikisinde mücbir sebep durumunun kaldırıldığı duyuruldu.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı National Oil Corporation (NOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük petrol limanlarından ikisinde mücbir sebep durumunun kaldırıldığı duyuruldu. NOC, üretim seviyesinin iki hafta içinde günde 800 bin varil, dört hafta içerisinde ise günde 1 milyon varil ham petrole ulaşmasının planlandığını aktardı.

Libya'da ekonominin büyük kısmı petrol gelirlerine bağlı bulunuyor, yeraltı kaynaklarının büyük kısmı ise Darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin elindeki doğu bölgelerinde yer alıyor.

Öte yandan NOC, 11 Ekim'de ülkenin en büyük petrol sahası olan Sharara petrol sahasındaki mücbir sebep durumunun kaldırıldığını duyurmuştu. Libya'daki petrol blokajı nedeni ile günlük ham petrol üretimini 1,2 milyondan 100 bin varile düşmüştü. - TRABLUS