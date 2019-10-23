Son Dakika Haberleri: Libya'daki Hafter güçlerinin saldırısında 2 sivil öldü
Son Dakika Güncel Libya'daki Hafter güçlerinin saldırısında 2 sivil öldü

Libya'daki Hafter güçlerinin saldırısında 2 sivil öldü

1 saat önce

Libya'daki Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki Esfah bölgesine düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Libya'daki Hafter güçlerinin saldırısında 2 sivil öldü, System.String[]

Libya'daki Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki Esfah bölgesine düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyon Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter güçlerine ait savaş uçakları, Trablus'ta sivil yerleşim bölgesine saldırdı. Saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından UMH'ye bağlı Terörle Mücadele Güçlerinin de Hafter milislerine ait Vadi Rebi bölgesindeki bir mühimmat deposunu hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıklarının aktardığına göre, dün gece başkentin güneyindeki Salahaddin bölgesi de kaynağı belirsiz rastgele roket saldırılarına maruz kaldı.

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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