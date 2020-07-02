Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, AB Libya Büyükelçisi Bugeja ile görüştü - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Büyükelçisi Alan Bugeja ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a düzenlediği saldırıların etkisini görüştü.

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mişri Trablus'ta Bugeja ile bir araya geldi.

Görüşmede, Hafter saldırıları nedeniyle başkentte altyapı ve sivillere ait mülklerde oluşan zarar, Terhune'de bulunan toplu mezarlar başta olmak üzere insanlığa karşı işlenen suçlar ve Hafter milislerinden kurtarılan Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine tuzaklanan mayınlar ele alındı.

İkili ayrıca "Libya'daki siyasi girişimlerin başarıya ulaşmasında AB'nin rolünü" de görüştü.

Hafter milislerinin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken geride çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı. Libya ordusunun 5 Haziran'da milislerden kurtardığı Terhune ve çevresinde de Birleşmiş Milletlerin teyit ettiği rakamlara göre 11 toplu mezar tespit edilmişti.