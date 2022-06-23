Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisinin başkanları haftaya Cenevre'de görüşecek - Son Dakika
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Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisinin başkanları haftaya Cenevre'de görüşecek

23.06.2022 13:40
Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisinin başkanları haftaya Cenevre'de görüşecek

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih'in, seçimlerle ilgili anayasal çerçeve taslağını görüşmek için haftaya Cenevre'de bir araya geleceği bildirildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih'in, seçimlerle ilgili anayasal çerçeve taslağını görüşmek için haftaya Cenevre'de bir araya geleceği bildirildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hem Temsilciler Meclisi Başkanı'nın hem de Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'nın 28-29 Haziran'da Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde görüşme davetimi kabul ettiğini teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Williams, görüşmede seçimlerle ilgili anayasa taslağının müzakere edileceğini belirtti.

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, 20 Haziran'da, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile TM Başkanı Salih'e anlaşmazlıkları gidermek için 10 gün içinde bir araya gelme çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisinin başkanları haftaya Cenevre'de görüşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisinin başkanları haftaya Cenevre'de görüşecek - Son Dakika
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