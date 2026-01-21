Libya Enerji Zirvesi 2026 Trablus'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Libya Enerji Zirvesi 2026 Trablus'ta

21.01.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LEES 2026, Libya'daki enerji fırsatlarını ele almak için 24-26 Ocak'ta Trablus'ta düzenlenecek.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026, başkent Trablus'ta 24-26 Ocak'ta dördüncü kez düzenlenecek.

Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital & Power tarafından organize edilen zirve, Libya Başbakanlığı, Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ve Libya Yenilenebilir Enerji Kurumunun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek zirveye, Libya hükümet yetkililerinin yanı sıra NOC üst yönetimi, uluslararası petrol ve gaz şirketlerinin yöneticileri, enerji hizmet firmaları, hukuk ve danışmanlık şirketleri ile bölgesel ve küresel finans kuruluşlarının temsilcilerinin katılması bekleniyor. Program kapsamında bakanlar düzeyinde paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yatırımcı-kamu buluşmalarının düzenlenmesi hedefleniyor.

Zirvede, Libya'nın petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji alanlarındaki dönüşüm projeleri ile yatırım fırsatlarının, farklı ülkelerden politika yapıcılar, kamu kurumları, uluslararası enerji şirketleri, finans kuruluşları, yatırımcılar ve iş insanlarının katılımıyla ele alınması planlanıyor.

LEES 2026 kapsamında, özellikle petrol ve doğal gaz arama-üretim projeleri, mevcut sahaların rehabilitasyonu, rafineri ve petrokimya tesislerinin modernizasyonu ile elektrik üretimi ve iletim altyapısına yönelik mutabakat zaptları ve ticari işbirliklerinin imzalanması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji başlığında ise güneş ve rüzgar enerjisi projeleri, şebeke entegrasyonu, enerji depolama çözümleri ve yeşil enerji yatırımlarına ilişkin uluslararası ortaklık görüşmelerinin yapılması öngörülüyor.

Finansman tarafında da çok taraflı kalkınma bankaları ve özel fonların, Libya'daki projelere yönelik kredi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Libya, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülkesi arasında

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya, yaklaşık 48,4 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Ülkenin kanıtlanmış doğal gaz rezervinin ise yaklaşık 1,5 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor.???????

Libya, yüksek güneşlenme süresi ve geniş coğrafyası sayesinde yenilenebilir enerji açısından önemli bir potansiyele sahip bulunuyor. Son yıllarda petrol ve doğal gaz üretiminin istikrara kavuşturulması, enerji altyapısının yenilenmesi ve yenilenebilir kaynakların enerji karmasına entegre edilmesi, ülkenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Libya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Libya Enerji Zirvesi 2026 Trablus'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:02:06. #7.11#
SON DAKİKA: Libya Enerji Zirvesi 2026 Trablus'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.