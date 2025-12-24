Libya Genelkurmay Başkanı'nın Cenazesi Adli Tıp'ta - Son Dakika
Libya Genelkurmay Başkanı'nın Cenazesi Adli Tıp'ta

24.12.2025 18:30
Uçak kazasında ölen Libya Genelkurmay Başkanı ve 7 kişi için Ankara'da cenaze işlemleri başladı.

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Alınan bilgiye göre, Libyalı ve Türk yetkililerin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen cenazelerin ölü muayene, otopsi işlemlerine başlandı.

Kimliklendirme çalışmaları için kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından DNA örnekleri alınacağı öğrenildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler yakınlarına teslim edilecek.

Kazada hayatını kaybedenlerin naaşı yarın Mürted Hava Meydan Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından ülkelerine gönderilecek.

Kaynak: AA

Havacılık, Adli Tıp, Ankara, Ulaşım, Güncel, Libya, Son Dakika

    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
