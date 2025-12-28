Libya Genelkurmay Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Dünya

Libya Genelkurmay Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Libya Genelkurmay Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı
28.12.2025 18:09
Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad, cenaze töreninin ardından Misrata'da toprağa verildi.

Ankara'da düşen askeri jette yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad, danışmanı Muhammed Asavi Diyab ve fotoğrafçısı Muhammed Mahcub, memleketleri Misrata'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

BAŞBAKAN DİBEYBE DE KATILDI

Misrata'daki Medine Riyadiye Stadı'nda düzenlenen cenaze törenine, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosluğu yetkilileri, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Libya ordusundan çok sayıda üst düzey komutan ve aile yakınları katıldı.

AL-GAMERİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Muhammed Ali Al-Haddad'ın naaşı, Misrata'daki Al-Gameri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Danışmanı Muhammed Asavi Diyab ile fotoğrafçı Muhammed Mahcub da aynı kentte düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

LİBYA HEYETİNİ TAŞIYAN JET23 ARALIK'TA HAYMANA YAKINLARINDA DÜŞTÜ

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Kazada, uçakta bulunan 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Libya Genelkurmay Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    O kazadan bir haber var mı.Derinlemesine incelenmeli ve bir sabotaj varsa sorumlular halka açıklanıp,en ağır şekilde cezalandırılmalı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Libya Genelkurmay Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.