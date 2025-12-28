Libya Genelkurmay Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da düşen askeri jette yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad, danışmanı Muhammed Asavi Diyab ve fotoğrafçısı Muhammed Mahcub, memleketleri Misrata'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.
Misrata'daki Medine Riyadiye Stadı'nda düzenlenen cenaze törenine, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosluğu yetkilileri, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Libya ordusundan çok sayıda üst düzey komutan ve aile yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Muhammed Ali Al-Haddad'ın naaşı, Misrata'daki Al-Gameri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Danışmanı Muhammed Asavi Diyab ile fotoğrafçı Muhammed Mahcub da aynı kentte düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Kazada, uçakta bulunan 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.
