Libya, Hafter'in suçlarının belgelendirmek için Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı yaptı - Son Dakika

Libya, Hafter'in suçlarının belgelendirmek için Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı yaptı

Libya Parlamentosundan bir komisyon, Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçların belgelendirilmesi için Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı düzenledi.

Libya Parlamentosundan bir komisyon, Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçların belgelendirilmesi için Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı düzenledi.

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Trablus'taki Libya Parlamentosunun sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Parlamentoya bağlı İnsan Hakları ve Özgürlükler Komisyonu, Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi Başkanı Dayana et-Tahavi ile internet üzerinden toplantı düzenledi.

Hafter'in insan hakları ihlalleri ve işlediği suçların ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi ve tespiti için çalışıldığı belirtilen açıklamada, hazırlanan belgelerin uluslararası topluma sunularak ve uluslararası adaletin harekete geçirilmesi ve suçluların yaptıklarından kurtulmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, suçların belgelenmesi için gerekli mekanizmalar hakkında uluslararası örgütlerle istişareler yapıldığı dile getirildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı İnsan Hakları Komisyonu haziranda, 2016'dan bu yana tüm Libya'da gerçeklerin araştırılması için bir komisyon oluşturulması kararı almıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin Libya ordusu tarafından kurtarılmasının ardından, Libya makamları şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Libya'nın doğusunda darbeci asker Halife Hafter'e bağlı ve onu destekleyen güçler, 4 Nisan 2019'dan bu yana başkent Trablus'u ablukaya alarak ele geçirmek üzere saldırılara başlamış, ardından 4 Haziran 2020'de Hafter'e bağlı milis güçleri ve paralı askerler bulundukları bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

Halife Hafter, Af Örgütü, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 01:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya, Hafter'in suçlarının belgelendirmek için Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı yaptı - Son Dakika

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