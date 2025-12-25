Libya Ankara\'daki uçak kazası için uzman heyet gönderdi

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gelinen son durumu takip etmek üzere Türkiye'ye sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyet gönderdi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının, kazaya ilişkin soruşturmayı izlemek ve olayın gerçekleşme koşulları hakkında bilgi toplamak amacıyla uzman bir ekip oluşturduğu belirtildi. Söz konusu heyetin çalışmalarını tamamladıktan sonra ayrıntılı bir rapor hazırlayarak ilgili Libya makamlarına sunacağı ifade edildi.
Libya'nın, uçağın düşmesinin hemen ardından da konunun takibi için Türkiye'ye bir heyet gönderdiği hatırlatıldı. Yeni gönderilen uzman ekibin ise teknik incelemelere odaklanacağı kaydedildi.
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Kazada, 5 kişilik askeri heyet ile uçuş mürettebatının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
