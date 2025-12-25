Libya Ankara'daki uçak kazası için uzman heyet gönderdi - Son Dakika
Libya Ankara'daki uçak kazası için uzman heyet gönderdi

25.12.2025 16:25
Libya Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmadaki son gelişmeleri yerinde takip etmek amacıyla, sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyeti Türkiye'ye gönderdi.

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gelinen son durumu takip etmek üzere Türkiye'ye sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyet gönderdi.

SORUŞTURMA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının, kazaya ilişkin soruşturmayı izlemek ve olayın gerçekleşme koşulları hakkında bilgi toplamak amacıyla uzman bir ekip oluşturduğu belirtildi. Söz konusu heyetin çalışmalarını tamamladıktan sonra ayrıntılı bir rapor hazırlayarak ilgili Libya makamlarına sunacağı ifade edildi.

İLK HEYETİN ARDINDAN YENİ GÖREVLENDİRME

Libya'nın, uçağın düşmesinin hemen ardından da konunun takibi için Türkiye'ye bir heyet gönderdiği hatırlatıldı. Yeni gönderilen uzman ekibin ise teknik incelemelere odaklanacağı kaydedildi.

KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Kazada, 5 kişilik askeri heyet ile uçuş mürettebatının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

