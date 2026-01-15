Libya Uçağı Kazası Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
3-sayfa

Libya Uçağı Kazası Soruşturması Devam Ediyor

15.01.2026 12:37
Ankara'da düşen Libya askeri uçağıyla ilgili TÜBİTAK incelemesi sürüyor; terör bağlantısı yok.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa yönelik başlatılan soruşturmada, olaya ilişkin görüntü kayıtları TÜBİTAK tarafından inceleniyor. İncelemeler neticesinde hazırlanacak rapor dosyaya eklenecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sadece kaza anı değil, personelin kaza öncesi süreci de incelemeye alındı. Bu çerçevede kazada hayatını kaybeden kişilerden alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde kimliklendirme işlemleri tamamlandı. Libya heyetini Ankara'ya getiren mürettebatla ilgili yapılan araştırmalarda herhangi bir terör örgütü bağlantısına rastlanmadığı öğrenildi. Heyeti taşıyan uçağın düşüş anına ait kamera kayıtları ise, görüntüler üzerinden inceleme yapılması gerekçesiyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) gönderildi. TÜBİTAK'ın görüntü iyileştirme ve dijital analiz tekniklerini kullanarak hazırlayacağı rapor, soruşturma dosyasına eklenecek. Uçağın havada bir müdahaleye maruz kalıp kalmadığına dair ihtimal de incelenirken, kule ile uçak arasındaki tüm telsiz görüşmeleri teknik bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Ayrıca Başsavcılık tarafından uçağın geçmişe dönük tüm periyodik bakım ve parça değişim kayıtları ile son teknik kontrollerini yapan kişilerin isim listesi talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

