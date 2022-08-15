Libya Petrol Bakanı, "Türkiye ile deniz anlaşmasının kendilerine geniş alan kazandırdığını" söyledi - Son Dakika
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Libya Petrol Bakanı, "Türkiye ile deniz anlaşmasının kendilerine geniş alan kazandırdığını" söyledi

15.08.2022 13:16
Libya Petrol Bakanı, "Türkiye ile deniz anlaşmasının kendilerine geniş alan kazandırdığını" söyledi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz yetki alanına ilişkin anlaşmanın ülkesine kazanım sağladığını belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz yetki alanına ilişkin anlaşmanın ülkesine kazanım sağladığını belirtti.

Bakan Avn, Libya'da yayınlanan "Panorama" adlı televizyon programında, Türkiye ile Libya arasında yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na dair açıklamalarda bulundu.

Libyalı Bakan, "Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, denizde yararlanabileceğimiz geniş alanları bize kazandırdı." dedi.

Mutabakatın öngördüğü alanlarda petrol ve gaz arama çalışmaları yapılması konusunda girişimde bulunduklarına dikkati çeken Avn, şu ifadeleri kullandı:

"Mutabakatın bizlere sağladığı alanlarda petrol ve gaz arama çalışmalarını başlatması için eski Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah ile konuşmuştuk ancak kendisi ilgilenmedi."

Avn, ülkesinin petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin, "Libya'nın günlük petrol üretimini 3 milyon varile çıkarması için 10 yıl kadar bir süreye ihtiyacı var. Petrol Bakanlığı verilerine göre, halihazırda 29 petrol ve 12 doğal gaz bölgesi keşfedildi." diye konuştu.

Libya'da petrol üretiminde çeşitli sorunlar yaşandığını aktaran Avn, başlıca sorunun "yabancı şirketlerin Libya'da çalışmaya endişeyle yaklaşması" olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

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