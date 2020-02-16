Libya UMH Başkanı Serrac: Hafter gibi halkı öldürmek için paralı asker getirmedik

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladıklarını açıkladı. Serrac, Darbeci Hafter'in geçtiğimiz günlerde söylediği "Türkiye Libya'ya paralı asker gönderdi" sözlerine, "Karşı tarafın yaptığı gibi halkı öldürmek için paralı asker getirmedik" şeklinde sert yanıt verdi.

"PARALI ASKER GETİRMEDİK"

UMH Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladık ve hedefleri de gayet açık. Karşı tarafın yaptığı gibi halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ SEÇENEK ÇÖZÜM DEĞİL"

Libyalı taraflar arasında kabul edilen ateşkese ve Berlin Konferansı kararlarına uyduklarını anlatan Serrac, askeri seçeneğin Libya için çözüm olmayacağını, çözümün müzakereler ve siyasi olması gerektiğini belirtti.

"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Serrac, saldırgan taraf sivil yerleşim alanlarını bombalamaya devam ettiği sürece, müzakerelerin sürmesinin mümkün olmayacağını ve kendilerine bağlı güçlerin başkenti savunmaya devam edeceğini söyledi.

"SAVAŞ SUÇUDUR"

Libya Ulusal Ordusus Komutanı Halife Hafter'i kastederek, 'saldırgan tarafın' daha önce mülteci kampını bombalayarak 50'den fazla insanı öldürdüğünü ve askeri akademiyi bombalayarak 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyleyen Serrac, "Bütün bu yapılan saldırılar savaş suçudur" dedi.

"SALDIRGANLARIN PARALI ASKERLERİ KAYBEDECEK"

Saldırılar devam ettiği sürece savunmalarının da meşruiyet ve egemenlik zemininde devam edeceğini anlatan Serrac, "Libya bütün Libyalılarındır. Libyalılar tek adam yönetimini kabul etmez. Askeri kapasitemizde iyileşme gözleniyor ve daha da iyi olacak. Dost ülkeler ile iş birliği yaparak askeri kurumlarımızı daha da güçlü hale getireceğiz. Saldırganların paralı askerleri kaybedecek" şeklinde konuştu.

1.4 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Petrolün bütün Libyalılar için gelir kaynağı olduğunu ve bütün gelirlerinin Libya Merkez Bankası'na gelmesi gerektiğine işaret eden Serrac, petrol akışının durdurulması nedeniyle Trablus'ta bulunan Merkez Bankası'nın 1.4 milyar dolar zarar ettiğini ve rakamın her geçen gün arttığını söyledi.

"PARALEL YAPILAR SONLANACAK"

Serrac, "Daha önce de petrolü gayrimeşru bir şekilde satma girişimleri oldu. Ancak uluslararası toplumun baskıları nedeniyle saldırganlar geri adım atmak zorunda kaldı. Petrolü ele geçirmek isteyenlerin önünde fazla zaman kalmadı kısa zamanda gereken yapılacak ve paralel yapılar sonlandırılacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE PARALI ASKER GÖNDERDİ" DEMİŞTİ

Hafter, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz" demişti.

Trablus'ta kontrolü sağlayana kadar belirli prensipler üzerinde anlaşmanın da mümkün olmayacağını savunan Hafter, "Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiği" iddiasında bulunmuştu.