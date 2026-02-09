Libya ve İtalya Sınır Güvenliği İçin Bir Araya Geldi

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trablusi ile Piantedosi ve beraberindeki İtalya heyetinin başkent Trablus'ta İçişleri Bakanlığı binasında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliğinin nasıl geliştirileceğinin ele alındığı aktarıldı.

Tarafların, ortak stratejik hedeflere ulaşmak için işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki mevcut koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.