Libyalı askerler, TSK'nın sınır aşan eğitimleri ile tecrübe kazanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan Müşterek Kara Eğitim Merkezi'ndeki Libyalı askerler ile Libya Deniz Kuvvetleri personeline yaklaşık 2 yıldır bilgi, birikim ve deneyimlerini aktarıyor.

Türkiye ile Libya devleti arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" kapsamında Libya'nın Hums kentinde oluşturulan Müşterek Deniz Eğitim Komutanlığı'nca Libyalı denizcilere eğitim verildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülkelerin katılımı ile 9 Haziran'a kadar sürecek Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılmak için Türkiye'ye giden Libya Şafak Hücumbotu personeli de Türk denizciler tarafından eğitildi.

TSK mensupları deniz mayınlarını imha etme tecrübesini paylaştı

Libya ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki mevcut dostluk ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve Libya Deniz Kuvvetleri personelinin ihtiyaç duyduğu eğitim desteğinin sağlanması amacıyla, Hums kentinde 25 Ağustos 2020 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren Hums Müşterek Deniz Eğitim Komutanlığı da eğitimlerin verildiği önemli merkezlerden biri.

Bu kapsamda Libya Deniz Kuvvetleri personeli, TSK Sualtı Savunma (SAS) komandolarından su altı mayınlarını kontrollü şekilde imha eğitimi aldı.

AA muhabirine konuşan Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinde görevli SAS Tim Komutanı Üsteğmen Aykut Akçay, SAS komandoları mentörlüğünde temel seviye tahrip kursunu başarıyla tamamlayarak, ileri seviye eğitim almaya hak kazanmış Libya Deniz Kuvvetleri personeli ile su altında kullanılan ve gemi karinasına yerleştirilen 2 mayının imha işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Üsteğmen Akçay, eğitimlerde yerli ve milli imkanlarla üretilen bomba robotu başta olmak üzere, birçok özel teçhizat ve imkanın kullanıldığını ifade etti.

-Yaklaşık 2 yılda 900'den fazla Libyalı asker 38 alanda eğitim aldı

Libya Görev Grup Komutanlığı'nda görevli Albay Yetkin Koçaş, Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın asli görevinin, Türkiye ile tarihsel dostluk ve kardeşlik bağları bulunan Libya'da modern, etkin, profesyonel ve uluslararası standartlarda Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı oluşumuna katkıda bulunmak için askeri eğitimler vermek ve danışmanlık faaliyetleri sürdürmek olduğunu kaydetti.

Albay Koçaş, eğitim merkezinde bugüne kadar 900'ün üzerinde Libyalı personelin, 38 farklı kurs içeriği ile eğitim aldığını da belirtti.

Müşterek Kara Eğitim Merkezi'nde meskun mahal operasyonu eğitimi

TSK mensubu askerler, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan Müşterek Kara Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 30 Eylül 2020'den itibaren bilgi, birikim ve tecrübelerini Libyalı askerlerle paylaşıyor. Bu kapsamda en son Libya Silahlı Kuvvetleri'ne "meskun mahal operasyonu eğitimi" verildi.

Eğitim kapsamında iki ülke silahlı kuvvetleri, ortaklaşa meskun mahal operasyonu tatbikatı düzenledi. Tatbikat kapsamında, gizlendikleri yer belirlenen silahlı terör grubu üyelerine baskın yapılarak, teröristler etkisiz hale getirildi.

AA muhabirine konuşan Müşterek Kara Eğitim Merkezi Komutanı Albay Okan Karaseyfioğlu, görevlerinin Libya Kara Kuvvetleri personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimi sağlamak olduğunu söyledi.

Müşterek Kara Eğitim Merkezi'nde görevli teğmen Cüneyt Karabacak, merkezde temel askerlik, temel muharebe, meskun mahal, dağcılık, ilk yardım, komando temel eğitimi ve Türkçe lisan eğitimi başta olmak üzere, birçok eğitim faaliyeti yapıldığını ifade etti.