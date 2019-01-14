Son Dakika Haberleri: Ligatus Türkiye'deki Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı

Ligatus Türkiye'deki Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı

1 saat önce

Avrupa'nın lider Native Reklam şirketi Ligatus, 2013 yılından beri yer aldığı Türkiye pazarında faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Ligatus Türkiye'deki Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı, System.String[]

Stratejik bir iş kararı neticesinde aksiyon almayı planlayan Ligatus, Türkiye yatırımlarını 1 Mart 2019 itibarıyla tamamlamış olacak.

Hayata geçirilecek yeni büyüme stratejisi çerçevesinde; Ligatus önümüzdeki dönemde Avrupa kıtasındaki genişlemesini en rekabetçi şekilde tamamlamayı planlamakta. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde öncelikli olarak bu pazarlara odaklanılacak.

İnternet reklamcılığına yeni bir perspektif kazandıran reklam modelleri ve teknolojisiyle pazarda lider olarak konumlanan Ligatus Türkiye'nin Genel Müdürü Emre Faks, yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti: "Türkiye'ye olan güvenimiz en üst düzeyde devam ediyor.

Türkiye pazarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. 6 senelik sürede işbirliği yaptığımız tüm ortaklarımıza bize olan güvenleri için çok teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:28 Kaynak: Bültenler

Avrupa, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi

Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:46:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ligatus Türkiye'deki Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]