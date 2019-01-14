Ligatus Türkiye'deki Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı

Stratejik bir iş kararı neticesinde aksiyon almayı planlayan Ligatus, Türkiye yatırımlarını 1 Mart 2019 itibarıyla tamamlamış olacak.

Hayata geçirilecek yeni büyüme stratejisi çerçevesinde; Ligatus önümüzdeki dönemde Avrupa kıtasındaki genişlemesini en rekabetçi şekilde tamamlamayı planlamakta. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde öncelikli olarak bu pazarlara odaklanılacak.

İnternet reklamcılığına yeni bir perspektif kazandıran reklam modelleri ve teknolojisiyle pazarda lider olarak konumlanan Ligatus Türkiye'nin Genel Müdürü Emre Faks, yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti: "Türkiye'ye olan güvenimiz en üst düzeyde devam ediyor.

Türkiye pazarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. 6 senelik sürede işbirliği yaptığımız tüm ortaklarımıza bize olan güvenleri için çok teşekkür ederiz."