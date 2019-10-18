Ligue 1 notları #7

Selamlar. Alışılmışın dışında bir Ligue 1 Notları ile karşınızdayız. Son haftanın değerlendirmesini yapmak yerine kesin emin olduğum Lyon hoca değişikliğini beklemeyi tercih ettim. “Üşendim” demek yerine kullandığım bu cümlenin daha klas olduğunu düşünmekteyim.

Juninho dedi ki “Aslında Sylvinho'yla kafalarımız uyuşuyordu, çok da iyi bir taktiksel yapı belirlemiştik ama olmadı”. Olur abi, Avrupa'nın en iyi üç genç kadrosundan birini derbiye altı yedi savunmacıyla çıkaran ve hiçbir şey oynatmamaya çalışan adamın taktiksel yapısı çok iyi. Evet. Yani Juninho benim en sevdiğim oyunculardan biridir. Kişiliğini, saha dışındaki hâlini ve tavrını falan da çok severim. Ama beni acayip hayal kırıklığına uğratarak başladı. Yani deseydi ki “Beyler kusura bakmayın, bunu da getirdik deneyelim diye ama rezalet çıktı.”,tamam” diyecektim.

Şimdi gelene bakın bir de. Üç aday vardı: Laurent Blanc, Jocelyn Gourvennec ve Jose Mourinho. Mourinho teklifi pek sallamamış. Gourvennec muhtemelen kimseyi bulamazsak bunu alırız minvalli tercihti, ana hedefse bence Blanc'dı. Peki bu Rudi Garcia nereden çıktı şimdi, ben çözemedim. Yani Başkan Aulas'ın, Marsilya'nın başındayken birkaç kez Twitter'dan hakaretamiz tweetler attığı, zamanında “Rudi Garcia bu kulübün kapısından giremez!” dediği adam, buraya nasıl geldi? Benim bir fikrim var.

Şimdi, Rudi Garcia Lille'i şampiyon yaptığı dönemde de, Roma'da da, efendim karmakarışıkken gittiği Marsilya'da da hep gençleri idare etti ve hatta etmek zorunda kaldı. Ha dersiniz ki Rudi Garcia'nın kupası mı var, akılda kalan bir başarısı mı var, e yok. Gibi. Kâğıt üstünde. Ancak Lille'deki şampiyonluk sonrasında Roma'daki 2015-16 döneminin başı olsun, Marsilya'yla çıktığı Avrupa Ligi finali falan olsun akılda kalan şeyleri var. Fakat hem o Roma dönemini hem de Marsilya'da Avrupa'da yürüdüğü dönemini düşünürsek, bir taraf kötü gittiğinde toparlayamıyor Garcia. 10 maçlık “nagaliplik” periyodunda yardımcılarının kovulduğu Roma döneminden sonra dağılması da, Marsilya'yla ligin ikinci yarılarında sürekli hedef küçültüp 5-8 arasına dönmesi de bence kendisi hakkındaki olumsuz düşüncelerin en önemli iki sebebi. Yani pozitifler; gençlerle arasının iyi olması, Sylvinho'nun tam tersi keyifli top oynatmaya gelecek olması. Negatifler; işler kötü gittiğinde çare bulamaması ve Lyon'un şu anda bayağı kötü durumda olması.

Kısmet.

Bir diğer hoca değişikliği de Toulouse'dan geldi: Sevgili hocam, Fransa Ligi'nin takım kurtarıcısı Antoine Kombouaré. Bu adam Katarlılar gelmeden önce PSG'nin başındaydı ve beklenenden iyi performans çıkarıyordu. Sonra kovdular, o gün bugündür takım alıp düşürmüyor. Geçen sene Dijon'la yaptığı kaçış inanılmazdı, bu sefer de Toulouse'a aynısını yapacak. Demiş ki, “Toulouse maçlarını izlemeyin çünkü felaket şekilde savunma yapacağız.” Taktiği bellidir bence. Yap savunmayı, at Koulouris'e, Gradal ve Dossevi sağdan soldan gelsin kontraya. Toulouse'u zaten severdim, hocam ve iki eski Valenciennes'liyle birlikte bu sezon ayrıca tutarım.