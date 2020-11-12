Limak Enerji müşterilerinin hayatına değer katıyor

Beş milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, kuruluşundan bu yana kaliteli hizmet adına çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyor. Müşterilerine sunduğu hizmetlerin çeşitliliği ve etkinliğini her geçen gün artıran, süreç ve sistem yönetimi ile daha mükemmel sonuçlar geliştirmek için çalışmalarına devam eden Limak Enerji, Dünya Kalite Günü'nü kutladı.

Mükemmellik Modelini yönetim felsefesi olarak benimseyen Limak Enerji, "Avrupa Kalite Haftası" ve "Dünya Kalite Günü" için yaptığı açıklamada şirketin EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak iş ve kurumsal yönetim süreçlerini geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) müşteri memnuniyeti ve kalite alanındaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan şirket, sektörde kalite bilincinin yerleşmesine, müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütüyor.

ISO 9001: 2015 Sertifikasına sahip ilk elektrik perakende satış şirketi olan Limak Enerji'nin müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi adına yürütülen çalışmaları hakkında bilgi veren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve EPDK gibi şirket olarak bizler de müşteri memnuniyeti ve kalite alanındaki konulara büyük önem veriyoruz. Özellikle son üç yıldır yönetim felsefemizin odağında yer alan EFQM Modeliyle pekiştirdiğimiz müşteri odaklı yapımızı gelecekte enerjinin evrileceği noktaları düşünerek kurguluyoruz. Enerji sektörü daha geleneksel ve kamusal algısı yüksek olan bir sektör olmasına rağmen müşterilerin davranışlarının değişmesiyle beraber deneyimler fiziksel kanallardan dijital kanallara evrildi. Pandemi sürecinin yaşanması da bu dijital geçişi hızlandırdı. Yatırımlarımızı müşteri memnuniyeti odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla sürdürüyoruz. Teknolojik gelişmeyi esas alan farklı iş modellerimiz ile veri ve iletişim altyapısını güçlendirerek, müşterilerimizin bilgiye daha kolay erişimini sağlıyoruz." dedi.

Aytac, "2017 yılında Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzaladık ve bu dönemden itibaren kurumsal olarak pek çok değişimin çalışanlarımız ve yönetim ekibimiz tarafından içselleştirilmesini sağladık. EFQM Mükemmelik Modelini uygulamaya başlayarak hızlandırdığımız kalite çalışmalarımız sonucu KalDer Türkiye'den 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi'ne ve KalDer Bursa Şubesi'nden Jüri Teşvik Ödülü'ne layık görülerek, bu ödülleri alan 'ilk elektrik perakende satış şirketi' olduk. Hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kalite belgelerimizi her sene güncelliyoruz. Bu yıl da belgelerimizi güncelleyerek, kalitemizin sürdürülebilirliğini ispatladık. Yıl sonuna kadar yönetim sistemlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz. ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Avrupa Kalite Haftası ve Dünya Kalite Günü'nü kutluyorum." şeklinde konuştu. - BURSA