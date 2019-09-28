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Liman Başkanları Eğitim Programı

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Eğitimler, çözümsüz görülen sıkıntıların çözülmesini sağladığı gibi bölgelerimizdeki değerlerin ve güzelliklerin ortaya çıkmasına da vesile oluyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Eğitimler, çözümsüz görülen sıkıntıların çözülmesini sağladığı gibi bölgelerimizdeki değerlerin ve güzelliklerin ortaya çıkmasına da vesile oluyor." dedi.

Dursun, Bitlis'in Tatvan ilçesi Polis Kampı'nda bakanlıkları tarafından "Çatışma Yönetimi" başlığı altında düzenlenen ve 18 liman başkanının katıldığı "Liman Başkanları Eğitim Programı"nı ziyaret etti.

Dursun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimleri zaman zaman farklı yerlerde düzenlediklerini söyledi.

Eğitimlerle birimlerinin motivasyonunu artırmayı ve yaşanan sıkıntıları paylaşarak çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirten Dursun, eğitim sonrası öğreticilerin değerlendirmeleri sonucu çıktılar alınarak, eksiklikler veya yapılması gereken işlerin belirleneceğini anlattı.

Liman başkanlıklarının otoriteleri anlamına geldiğini vurgulayan Dursun, şunları kaydetti:

"Çünkü her türlü iş ve işleyişin rahatlıkla yürütüleceği yerlerdir. Yerinde sıkıntı ve çözümü gören teklifleriyle çok farklı, güzel mevzuatlarda da değişiklikler yaptık. Son bir yıl içinde denizcilik ile ilgili yaptığımız düzenlemeler, yapılanları biraz daha taçlandırdı. Bu eğitimler, çözümsüz görülen sıkıntıların çözülmesini sağladığı gibi bölgelerimizdeki değerlerin ve güzelliklerin ortaya çıkmasına da vesile oluyor. İnşallah hem Tatvan hem Bitlis hem de ülkemiz için güzel olur."

Dursun, daha sonra Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Van Gölü Feribot İşletme Müdür Vekili Tamer Topçu, feribotlar ve çalışmaları hakkında Dursun'a bilgi verdi.

Tatvan Liman Başkanlığına da giden Dursun, ardından ilçeden ayrıldı.

Ziyaretlere Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Kuzey Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de eşlik etti.

Selim Dursun, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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