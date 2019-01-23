Son Dakika Haberleri: Limandaki Kirlilik Tepki Çekiyor

Limandaki Kirlilik Tepki Çekiyor

1 saat önce

Zonguldak'ta, yağmurla birlikte su seviyesi yükselen derelerin getirdiği atıklar, limanda kirliliğe neden oldu.

Limandaki Kirlilik Tepki Çekiyor, System.String[]
Zonguldak'ta, yağmurla birlikte su seviyesi yükselen derelerin getirdiği atıklar, limanda kirliliğe neden oldu.

Zonguldak Limanı, her yağmurun ardından olduğu gibi yine çöplerle doldu. Acılık ve Üzülmez derelerinin getirdiği plastik bidon, plastik top, teneke kutu ve pet şişe gibi evsel atıklar, limanın kıyı bölgelerinde birikti. Tepkiye neden olan kirliliği görenler, yetkililerin önlem almasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:51 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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