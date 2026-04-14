Linçlere isyan etti! Melis İşiten: Bunu normalleştiremiyorum

Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olan Melis İşiten, sosyal medyada yaşanan linç kültürüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen sert eleştiriler karşısında zorlandığını ifade etti.
İşiten, yaşadığı sürecin kendisini duygusal olarak yıprattığını açıkça dile getirdi.
“Çok sıkıldım. Hiç beslenmiyorum… Çok üzülüyorum” sözleri dikkat çekti.
Sosyal medyadaki sert dilin kendisini en çok etkileyen taraf olduğunu belirten oyuncu, tanımadığı insanların ağır ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.
“Hiç tanımadığım birinin durduk yere küfretmesini aklım almıyor” diyerek yaşadığı rahatsızlığı ifade etti.
İşiten, kendisinin kimse hakkında kötü konuşmadığını vurgulayarak şu sözlerle sitem etti:
“Tanımadığım kimse hakkında kötü konuşmuyorum. Niye beni tanımadan benim hakkımda konuşuyorlar diyorum.”
