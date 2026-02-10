Linn Svahn Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Spor

Linn Svahn Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

10.02.2026 16:25
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İsveçli Linn Svahn, kadınlar sprint klasik kategorisinde altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kayaklı koşu kadınlar sprint klasik finali Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda gerçekleştirildi.

Bu disiplinde İsveçli sporcular, ilk üç sırayı alarak madalyaların tamamını kazandı.

Linn Svahn, 4 dakika 3.05 saniyeyle altın, Jonna Sundling 1.59 saniye farkla gümüş, Maja Dahlqvist de liderin 4.83 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.

Olimpiyatlarda Svahn ilk madalyasını kazanırken Sundling ve Dahlqvist ise 4. madalyalarını kazanma başarısını gösterdiler.

Kaynak: AA

16:35
