2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu kadınlar sprint klasik kategorisinde İsveçli Linn Svahn, altın madalya kazandı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kayaklı koşu kadınlar sprint klasik finali Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda gerçekleştirildi.
Bu disiplinde İsveçli sporcular, ilk üç sırayı alarak madalyaların tamamını kazandı.
Linn Svahn, 4 dakika 3.05 saniyeyle altın, Jonna Sundling 1.59 saniye farkla gümüş, Maja Dahlqvist de liderin 4.83 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.
Olimpiyatlarda Svahn ilk madalyasını kazanırken Sundling ve Dahlqvist ise 4. madalyalarını kazanma başarısını gösterdiler.
Son Dakika › Spor › Linn Svahn Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?