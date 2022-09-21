LİSANSSIZ TESİSTE 79 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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LİSANSSIZ TESİSTE 79 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

21.09.2022 00:07

ADANA'da polisin lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşün tesisine yaptığı baskında 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

ADANA'da polisin lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşün tesisine yaptığı baskında 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde lisansı olmayan bir geri dönüşüm tesisini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tesise baskın düzenledi. KOM ekipleri, baskın yaptığı tesiste 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçaklık olayıyla ilgili bir kişiyi gözaltına alan ekipler, soruşturmaya devam ediyor.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yorulmak yok! 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler" notuyla operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LİSANSSIZ TESİSTE 79 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: LİSANSSIZ TESİSTE 79 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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