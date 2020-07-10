Lise laboratuvarındaki patlamada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi - Son Dakika

Mersin'de, lisede dezenfektan üretimi sırasında yaşanan patlamadan 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kimya öğretmeni Adana'da toprağa verildi.

Merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki patlamanın ardından kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ramazan Şahin'in cenazesi memleketi Adana'ya getirildi.

Şahin için, merkez Sarıçam ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Buruk Mezarlığı Cami'de cenaze namazı kılındı.

Şahin'in babası Kahraman, annesi Tahide, eşi Aynur ile oğlu Deniz, gözyaşı döktü. Baba Kahraman Şahin, "Ramazan'ım seni yolculamaya geldik. Nereye gidiyorsun oğlum." diye gözyaşı döktü.

Şahin'in cenazesi daha sonra toprağa verildi.

Mersin Milli Eğitim Müdür Vekili Baykal Başdemir, gazetecilere, patlama anında 3 öğretmenin çalışma halinde olduğunu söyledi.

Patlama anında 2 öğretmenin yaralandığı belirten Başdemir, şöyle konuştu:

"Yaralılardan birinin yüzde 35 yanık seviyesi var. Hayatını kaybeden Ramazan öğretmenin de yüzde 65 yanık seviyesi vardı. Durumu iyiye gidiyordu fakat bugün saat sabaha karşı sıralarında maalesef kaybettik, çok üzgünüz. Pandemi döneminde en aktif bir şekilde rol alan, dezenfektan bulmakta zorlandığımız dönemde canla başla çalışan arkadaşlarımızdandı."

Olay ile ilgili idari, adli ve her türlü soruşturmanın başlatıldığını aktaran Başdemir, eğitim camiası olarak çok üzgün olduklarını ifade etti.

Olay

Okuldaki "Kimya Teknoloji Alanı"nda 4 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı hastaneye kaldırılmıştı. Şahin, 6 gündür tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

Patlama nedeniyle okulun bazı sınıfları ve dış duvarında hasar oluşmuştu.