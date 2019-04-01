Lise Öğrencileri Kuto'yu Ziyaret Etti
17 dakika önce
Güzelçamlı Ayşıl-Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesi Büro Yönetimi bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, odanın işleyişi hakkında bilgi aldı.
Güzelçamlı
Ayşıl-Oğuz Başöz
Çok Programlı Lisesi Büro Yönetimi bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Kuşadası Ticaret Odası
'nı ziyaret ederek, odanın işleyişi hakkında bilgi aldı.
Ayşıl-Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı Erdal Ünal
, Büro Yönetimi bölüm şefi Seval Orhan Akgün ve Büro Yönetimi Bölüm Öğretmeni Banu Ayhan
eşliğinde Kuşadası Ticaret Odası'nı gezen Büro Yönetimi 11. Sınıf öğrencileri, Kuşadası Ticaret Odası Genel Sekreteri Burhan Sezer'den Ticaret Sicil, Oda Sicil, Muhasebe konularında ve genel işleyiş hakkında bilgi aldılar, sorular yönelttiler.
Kuşadası Güzelçamlı Ayşıl-Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesi öğretmen ve öğrencileri son derece faydalı olan bilgiler ve gösterdikleri ilgi için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:04 Kaynak: İHA
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